Запорожье, Запорожская область, 30 декабря, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Как минимум три взрыва прогремели в городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима. Об этом 29 декабря сообщил 30 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы», — написал Рогов и уточнил, что жители города сообщили как минимум о трёх взрывах.

Рогов отметил, что, согласно предварительной информации, в пригороде Запорожья работает ПВО ВСУ по российским беспилотникам. По мнению Рогова, украинское ПВО «представляет наибольшую опасность для мирного населения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во многих районах подконтрольного Киеву города Запорожье были введены экстренные отключения электроэнергии и наблюдаются перебои с водоснабжением.