Лондон, 30 декабря, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Об этом 29 декабря сказано в официальном заявлении модного дома Vivienne Westwood, размещённом на странице в Twitter.

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Сообщается, что Вивьен Вествуд скончалась в окружении своей семьи в Клэпхеме, южный Лондон.

«Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему», — отмечается в сообщении.

Модельер родилась в 1941 году, а приобрела широкую известность в 70-х годах как основоположница стиля панк в высокой моде. Супруг Вествуд Малкольм Макларен был менеджером британской панк-рок-группы Sex Pistols, и Вествуд определяла стиль и облик музыкантов.

В 1992 году Вествуд стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006-м получила более высокую степень ордена, став дамой-командором. До конца жизни Вествуд занимала активную политическую позицию, участвуя в различных политических акциях. В частности, она открыто выступала в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.