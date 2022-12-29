Киев, 30 декабря, 2022, 02:17 — ИА Регнум. С февраля 2022 на Украину в качестве гуманитарной помощи из-за рубежа было доставлено значительное количество медицинских средств, материалов и инструментов, сообщает 29 декабря пресс-служба украинского минздрава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Помощь поступила из более чем 35 стран мира, от международных и партнёрских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений.

В общей сложности на Украину было доставлено 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12,85 млрд гривен ($348 млн). В частности, поступило: