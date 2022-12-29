На Украину поступило на $348 млн гуманитарной медицинской помощи
Украина получила из-за рубежа 10 500 тонн гуманитарной медицинской помощи
Киев, 30 декабря, 2022, 02:17 — ИА Регнум. С февраля 2022 на Украину в качестве гуманитарной помощи из-за рубежа было доставлено значительное количество медицинских средств, материалов и инструментов, сообщает 29 декабря пресс-служба украинского минздрава.
Помощь поступила из более чем 35 стран мира, от международных и партнёрских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений.
В общей сложности на Украину было доставлено 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12,85 млрд гривен ($348 млн). В частности, поступило:
лекарственных средств — 480 559 363 ед.;
расходных материалов и средств индивидуальной защиты — 133 020 948 ед.;
инструментов — 194 339 ед.;
комплексных наборов — 13 924 ед.;
оборудование — 302 192 ед.;
укомплектованных тактических аптечек — 137 278 ед;
медицинской мебели — 618 ед.;
медицинского транспорта — 405 ед.;
бронежилетов и касок для медицинских работников — 1632 ед.