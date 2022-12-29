Киев, 30 декабря, 2022, 02:17 — ИА Регнум. С февраля 2022 на Украину в качестве гуманитарной помощи из-за рубежа было доставлено значительное количество медицинских средств, материалов и инструментов, сообщает 29 декабря пресс-служба украинского минздрава.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Лекарства

Помощь поступила из более чем 35 стран мира, от международных и партнёрских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений.

В общей сложности на Украину было доставлено 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12,85 млрд гривен ($348 млн). В частности, поступило:

  • лекарственных средств — 480 559 363 ед.;

  • расходных материалов и средств индивидуальной защиты — 133 020 948 ед.;

  • инструментов — 194 339 ед.;

  • комплексных наборов — 13 924 ед.;

  • оборудование — 302 192 ед.;

  • укомплектованных тактических аптечек — 137 278 ед;

  • медицинской мебели — 618 ед.;

  • медицинского транспорта — 405 ед.;

  • бронежилетов и касок для медицинских работников — 1632 ед.