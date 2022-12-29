Тайбэй, 30 декабря, 2022, 02:16 — ИА Регнум. На Тайване будет сложнее проходить альтернативную гражданскую службу (АГС), сообщает 29 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

voachinese.com Тайваньские солдаты

Распоряжением Исполнительного юаня (правительства) Тайваня призывникам, родившимся после 2004 года, можно будет пройти АГС только по религиозным соображениям или семейным обстоятельствам. Все ранее действовавшие основания будут отменены.

Также будет увеличен срок прохождения АГС: до 12 месяцев по семейным обстоятельствам и до 14 месяцев по религиозным соображениям.

АГС была введена на Тайване в 2000 году в рамках усилий по сокращению численности вооруженных сил. Проходящие АГС в основном заботятся о социально незащищённых слоях населения, занимаются социальным обеспечением, охраной правопорядка, обеспечивают медицинские и культурные потребности отдалённых регионов.

С 2020 года призывники, участвующие в альтернативной программе, проходят базовую подготовку специалистов по неотложной медицинской помощи, а со следующего года для них будет увеличено количество курсов по стрельбе и мобилизационным мероприятиям.

Напомним, что на Тайване объявлена реформа вооружённых сил, в рамках которой будет увеличен срок службы по призыву в армии.