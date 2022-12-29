Москва, 30 декабря, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Более десяти человек были задержаны и доставлены в полицию после конфликта на корпоративе в ресторане на юге Москвы. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Адриан Ван Остаде. Драка

Инцидент произошёл вечером в заведении, расположенном на улице Ленинская Слобода, возле станции метро «Автозаводская». Сотрудники полиции получили информацию о нарушении общественного порядка и, прибыв на место происшествия, задержали более десяти человек.

Задержанные были доставлены в отделение полиции, где при опросе выяснилось, что конфликт произошёл между двумя посетителями ресторана, которые начали потасовку и умудрились втянуть в неё несколько человек.

Пострадавших в результате происшествия нет, заявления от граждан в полицию по данному инциденту не поступали. На одного из задержанных был составлен протокол о мелком хулиганстве.