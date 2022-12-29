В Москве после конфликта на корпоративе задержали более десяти человек
На юге Москвы были задержаны более десяти человек после потасовки на корпоративе
Москва, 30 декабря, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Более десяти человек были задержаны и доставлены в полицию после конфликта на корпоративе в ресторане на юге Москвы. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.
Инцидент произошёл вечером в заведении, расположенном на улице Ленинская Слобода, возле станции метро «Автозаводская». Сотрудники полиции получили информацию о нарушении общественного порядка и, прибыв на место происшествия, задержали более десяти человек.
Задержанные были доставлены в отделение полиции, где при опросе выяснилось, что конфликт произошёл между двумя посетителями ресторана, которые начали потасовку и умудрились втянуть в неё несколько человек.
Пострадавших в результате происшествия нет, заявления от граждан в полицию по данному инциденту не поступали. На одного из задержанных был составлен протокол о мелком хулиганстве.