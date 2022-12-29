Тайбэй, 30 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на следующей неделе посетит Тайвань, сообщает 29 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

World Economic Forum Андерс Фог Расмуссен

Расмуссена примет президент Тайваня Цай Инвэнь. Экс-генсек НАТО также встретится с вице-президентом Лай Циндэ, министром иностранных дел Джозефом У и тайваньскими парламентариями.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Расмуссен призывал демократические страны к расширению сотрудничества с Тайванем для «укрепления уверенности в демократии в условиях распространения авторитаризма», добавив, что его предстоящий визит стал наглядной демонстрацией его твердой поддержки Тайваню.

Напомним, что с Тайванем поддерживают дипломатические отношения всего 14 стран, и их количество из-за давления Китая неуклонно сокращается.