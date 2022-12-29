Экс-генсек НАТО совершит визит на Тайвань
Бывший генеральный секретарь НАТО проведёт встречи с руководством Тайваня
Тайбэй, 30 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на следующей неделе посетит Тайвань, сообщает 29 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.
Расмуссена примет президент Тайваня Цай Инвэнь. Экс-генсек НАТО также встретится с вице-президентом Лай Циндэ, министром иностранных дел Джозефом У и тайваньскими парламентариями.
Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Расмуссен призывал демократические страны к расширению сотрудничества с Тайванем для «укрепления уверенности в демократии в условиях распространения авторитаризма», добавив, что его предстоящий визит стал наглядной демонстрацией его твердой поддержки Тайваню.
Напомним, что с Тайванем поддерживают дипломатические отношения всего 14 стран, и их количество из-за давления Китая неуклонно сокращается.