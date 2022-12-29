Москва, 30 декабря, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Памятники выдающимся российским деятелям, снесённые киевским режимом в последние годы, вновь займут своё место. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 29 декабря на сайте российского ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова прокомментировала снос памятника «Основателям Одессы», который был посвящён российской императрице Екатерине II и её сподвижникам, а также демонтаж памятника российскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову.

Захарова напомнила, что город Одесса обязан своим существованием именно Екатерине II, а благодаря победам Суворова в Одессе и Измаиле эти города сохранялись и развивались.

«История этих мест, как и вся история Украины, неотъемлема от российской, а любые попытки киевского режима ее переписать обречены на провал. Все вернется на круги своя, и демонтированные памятники вновь займут свое законное место в центре Одессы, Измаила и других городов на территории нынешней Украины», — подчеркнула Захарова.

Как указала российский дипломат, снося памятники, киевский режим продолжает придерживаться выбранной им последовательной линии на фальсификацию собственной истории. Борьба с памятниками стала, по словам Захаровой, одной из составляющих этого деструктивного курса. Дипломат отметила, что многие из снесённых памятников были установлены предками тех, кто «присвоил себе право уничтожать это наследие».

Официальный представитель МИД России напомнила также о сносе на территории Украины практически всех памятников Владимиру Ленину, которому эта страна обязана своей государственностью. Дипломат указала, что киевский режим не останавливается, а напротив, постоянно выбирает новые объекты для ненависти, одним из которых стал великий русский поэт Александр Пушкин. Памятники и барельефы, посвящённые поэту, десятками уничтожают в украинских городах. Захарова подчеркнула, что, действуя таким образом, киевский режим тщетно пытается «отменить русскую культуру».

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе в находящемся под властью киевского режима городе Одессе памятника великому российскому полководцу Суворову и российской императрице Екатерине II.