Вашингтон, 30 декабря, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Власти США изучают вариант поставки киевскому режиму американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley («Брэдли»), 29 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Dvidshub.net Боевые машины пехоты Bradley

Их передача может быть осуществлена в рамках предоставления Киеву нового пакета военной помощи. В издании отметили, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Кроме того, остается неясным, когда ВСУ смогут начать пользоваться Bradley, если Вашингтон все же решится на передачу указанных БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно, что США ищут поставщиков международных систем тактических данных полевой артиллерии (IFATDS), которые будут направлены киевскому режиму.