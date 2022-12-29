Батон-Руж, США, 30 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Береговая охрана США разыскивает четырёх человек, которые находились на борту вертолёта, потерпевшего крушение в Мексиканском заливе примерно в 10 милях от побережья Луизианы, сообщает 29 декабря телеканал Fox News.

U.S. Coast Guard Вертолёт береговой охраны США

Вертолёт взлетел с нефтяной платформы, расположенной в заливе, но спустя некоторое время упал в воду.

Пока никого из пропавших обнаружить не удалось. Причина авиакатастрофы также пока не известна.

Напомним, что в водах Мексиканского залива находится около 3200 нефтяных и газовых установок и платформ.