Вашингтон, 29 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Китай назван единственным соперником США, который способен изменить существующий миропорядок. Такое заявление сделал 29 декабря заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Как уточнил Патель, Китай — это единственный соперник США, который не только планирует изменить существующий миропорядок, но и наращивает с этой целью экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, США и в дальнейшем будут «сохранять открытыми каналы коммуникации с КНР».

Как основу для этого будут использовать продуктивные консультации, которые американский лидер Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели на Бали.