Марий Эл, 29 декабря, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Не менее двух человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и автомобиля УАЗ в Марий Эл, 29 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Они столкнулись на трассе Козьмодемьянск — Большой Сундырь из-за того, что легковая машина выехала на встречную полосу движения. Авария произошла на выезде из города Козьмодемьянск.

Жертвами ДТП стали водитель и пассажир УАЗа. Водитель автобуса, а также несколько его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Кемеровской области произошло столкновение трех автомобилей, которое унесло жизни пяти человек.