Бразилиа, 29 декабря, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Причиной смерти легенды футбола, трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) стал отказ внутренних органов. Об этом 29 декабря сообщил новостной портал G1 со ссылкой на информацию, полученную из клиники в Сан-Паулу, где находился «Король футбола».

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

В медицинском бюллетене, распространённом клиникой «Альберт Эйнштейн» вечером 29 декабря, сказано, что смерть Пеле наступила в 15:27 по местному времени (21:27 мск). Причиной смерти назван множественный отказ внутренних органов из-за прогрессирующего онкологического заболевания и общего клинического состояния пациента.

Легенда футбола и выдающийся спортсмен скончался в возрасте 82 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бразильский футбольный клуб «Сантос», в составе которого Пеле начинал свою спортивную карьеру и играл много лет, объявил семидневный траур в связи со смертью «Короля футбола».