Кишинёв, 29 декабря, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Молдавские власти на всех уровнях прекратили отношения с российским руководством из-за специальной военной операции, которую проводит Россия, заявила президент Молдавии Майя Санду 29 декабря в эфире телеканала «Молдова-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Вместе с тем глава республики утверждает, что молдавская партия «Действие и солидарность», в которой она состояла до избрания на президентский пост, якобы выступала за сотрудничество Кишинева с Москвой и развитие отношений между странами. Санду также отметила, что приоритетом внешней политики Молдавии остается вступление государства в ЕС.

Президент считает, что страна должна войти в Евросоюз до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти хотят силовым путем подчинить себе Приднестровскую Молдавскую Республику и Гагаузскую автономию. Кроме того, он подверг критике нежелание Майи Санду вести переговоры с Приднестровьем и Гагаузией.

Додон также призвал извлечь уроки из кризиса на Украине, задействуя все возможности для мирного урегулирования приднестровского конфликта.