Москва, 1 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Страховые пенсии неработающих граждан с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8% передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Указанное повышение обеспечит прибавку в среднем в размере 1 тысячи рублей. Ожидается, что в январе 2023 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан составит 21 864 рубля.

В бюджете Социального фонда на выплату страховых пенсий заложено почти 9 трлн рублей.

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