Москва, 1 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В России с 1 января начал действовать закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Основные характеристики федерального бюджета на 2023 год определены исходя из прогнозируемого объёма валового внутреннего продукта в размере 149,949 трлн рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5% процента.

Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета составляет 26,13 трлн рублей, расходов — 29, 05 трлн рублей, дефицит запланирован в объёме 2,92 трлн рублей. В бюджет также заложено снижение снижение курса рубля с 68,1 до 72,2 рублей за доллар и цены на нефть марки Urals с 80 до 65 долларов за баррель.