Бразилиа, 29 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Семидневный траур в связи со смертью легендарного футболиста, трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) объявил бразильский футбольный клуб «Сантос». Об этом 29 декабря сообщается на сайте футбольного клуба.

World Economic Forum Пеле

«Клуб «Сантос» глубоко сожалеет о смерти лучшего футболиста всех времен, нашего величайшего кумира, который сделал футболку с номером 10 вечной, превратив её в произведение искусства. Любая дань уважения мала по сравнению с величием Эдсона Арантиса ду Насименту, нашего вечного короля Пеле», — сказано в сообщении клуба.

Клуб «Сантос» выразил соболезнования семье великого футболиста и объявил официальный семидневный траур. Флаг клуба был спущен и останется спущенным все семь траурных дней.

Напомним, именно с футбольным клубом «Сантос» связано начало футбольной карьеры Пеле и его первые яркие достижения как футболиста.

Ранее ИА REGNUM сообщило о смерти трёхкратного чемпиона мира, легендарного футболиста Пеле. «Король футбола» скончался на 83-м году жизни в больнице Сан-Паулу.