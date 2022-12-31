Москва, 1 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В России с 1 января 2023 года отменена скидка в 30% на оплату пошлины, которая действовала на портале «Госуслуги» при подаче электронного заявления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Владимир Путин

Указанный бонус не предусмотрен принятым дефицитным федеральным бюджетом на 2023–2025 годы. В Минцифры РФ считают, что отмена скидки не повлечет за собой массовый отток пользователей портала.

Вместе с тем, как заверил ранее глава ведомства Максут Шадаев, гражданам останется доступна 50% скидка на оплату штрафов.