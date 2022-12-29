Шебекино, Белгородская область, 29 декабря, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили 10 снарядов по таможенному пункту пропуска в Шебекино в Белгородской области, 29 декабря написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

Кроме того, по словам губернатора, в Шебекинском округе были обстреляны также хутор Стадников и село Муром. В первом населенном пункте оказались повреждены окна в двух частных домовладениях, а во втором — фасад жилого дома.

Гладков отметил, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на перегоне между станциями «Беленихино» и «Сажное» в Белгородской области было обнаружено взрывное устройство. Происхождение бомбы устанавливается.