Вашингтон, 29 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В американском городе Буффало продолжает расти число жертв снегопадов и морозов, сообщает 29 декабря телеканал Fox News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В настоящее время власти подтверждают, что в Буффало и его окрестностях погибло уже 39 человек. 31 смерть произошла в самом городе, а ещё 8 — в ближайших к Буффало городах и посёлках.

17 человек были найдены мёртвыми на улицах, 11 — в домах, 4 — в машинах, 4 — под снежными завалами. Три человека умерли в результате того, что к ним вовремя не смогла приехать скорая помощь.

Округ Эри вынужден был потратить уже $5 млн на частных подрядчиков, чтобы те убирали снег с улиц. Снег сгребают бульдозерами, а потом с помощью больших самосвалов топят его в озере Эри. Экстренные службы расходуют на такие работы каждые четыре часа 9000 литров автомобильного топлива.

Напомним, что в Буффало запрещено движение автотранспорта, в город для борьбы с мародёрством введены крупные силы полиции и национальной гвардии.