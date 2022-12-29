Бразилиа, 29 декабря, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Ушёл из жизни легендарный бразильский футболист и трёхкратный чемпион мира Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). Об этом 29 декабря сообщает агентство The Associated Press.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Информацию о смерти «Короля футбола» подтвердил агентству агент футболиста Джо Фрага. Пеле скончался в возрасте 82 лет в больнице Сан-Паулу.

Пеле с 2021 года проходил лечение от онкологии. Последний месяц, после резкого ухудшения состояния, Пеле находился в больнице.

Пеле является единственным в истории футболистом, выигравшим в составе сборной Бразилии три чемпионата мира — в 1958, 1962, 1970 годах. Всего за сборную Бразилии Пеле сыграл 92 матча и забил 77 голов, этот результат является лучшим в истории сборной. По версии ФИФА, Пеле является лучшим игроком XX столетия вместе с аргентинцем Диего Марадоной.

После завершения спортивной карьеры Пеле занимался благотворительностью, бизнесом, снимался в кино и пробовал себя в творчестве. Книга «Я — Пеле», которую написал легендарный футболист, способствовала повышению уровня грамотности в Бразилии: чтобы прочесть её, тысячи детей в Бразилии стали учиться грамоте. В качестве посла Доброй воли футболист сделал очень многое для популяризации спорта и здорового образа жизни в Бразилии и в мире.