Кейптаун, 29 декабря, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Не менее 27 человек погибли в результате взрыва грузового автомобиля с топливом у города Боксбург в ЮАР 24 декабря, сообщил 29 декабря на своем сайте департамент здравоохранения южноафриканской провинции Гаутенг.

(сс) UNMEER Медик

Ранее сообщалось о 15 жертвах инцидента. В списке погибших числятся десять сотрудников мемориальной больницы Тамбо.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в пригороде Боксбурга грузовик с топливом при движении задел железнодорожный мост и загорелся, а после взорвался. Взрывом разрушило два дома и ряд автомобилей, а также задело местную больницу Тамбо. В результате происшествия пострадало несколько прохожих.