Грозный, 29 декабря, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал каждого взять себе по одной бездомной кошке и собаке. Таким образом, по его мнению, можно будет решить проблему бродячих животных. Об этом руководитель Чечни заявил 29 декабря в ходе традиционной пресс-конференции и прямой линии с жителями Чечни.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бродячая собака

Отметив, что его семья давно помогает оставшимся без хозяев животным, найденным на улице, а также оказывает помощь людям, которые занимаются проблемами бездомных животных, Кадыров призвал реальными делами решить эту проблему.

«Призываю всех, если мы такие набожные и любим животных, то давайте все заберём к себе с улицы собаку или кошку. Надо делать, а не говорить. В теплой квартире легко писать о проблемах. Я взял себе собаку и кошку, пусть возьмет каждый. Тогда мы эту проблему решим», — высказал свое мнение руководитель республики.

Ранее сообщалось, что в Чечне было выделено в 2022 году 3,6 млн рублей на отлов бродячих собак и их размещение в приюте, а также на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий.