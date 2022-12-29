Москва, 29 декабря, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Факт возгорания на борту самолета «Уральских авиалиний», который произошел 29 декабря в аэропорту «Домодедово», будет изучен прокуратурой. По итогам проверки будут сделаны выводы о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрайонной прокуратуры, которая организовала проверку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии»

Напомним, на борту самолета, который должен был выполнять рейс из Москвы в Калининград и готовился к взлёту, произошло возгорание пауэрбанка. Из-за инцидента пассажиров лайнера в срочном порядке эвакуировали.

В пресс-службе компании отметили, что пострадавших во время происшествия нет, весь экипаж отреагировал предельно быстро, устранив возгорание в считаные секунды.