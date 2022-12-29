Анкара, 29 декабря, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Политика, проводимая Соединённым Штатами в отношении Греции и Кипра, ведёт к нарушению баланса сил в регионе. Об этом 29 декабря заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кипр

«Массовые поставки оружия Греции — наглядный показатель нарушения баланса сил. То же самое можно говорить и о греческой общине Кипра, в отношении которой США на год отменили эмбарго на поставки оружия», — сказал Чавушоглу.

Он сообщил, что Анкара запросила у Вашингтона объяснение о причинах решения поставлять оружие. В ответе Турции сообщили о сотрудничестве греческой общины Кипра с США в борьбе по отмыванию денег. По мнению Чавушоглу, оружие якобы поставляется для применения против турок, занимающих северную часть острова.

Стоит отметить, что ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности Афин передать киевскому режиму комплексы С-300 с территории Кипра, если США взамен предоставят систему Patriot.