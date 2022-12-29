Москва, 29 декабря, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семье и близким композитора Эдуарда Артемьева. Глава государства поддержал их в горе, отметив, что Артемьев был бесконечно талантливым человеком, а его произведения останутся с нами навсегда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Владимир Путин и Эдуард Артемьев

«Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве. Удивительные, искренние и проникновенные мелодии Эдуарда Артемьева навсегда останутся с нами», — говорится в опубликованном 29 декабря на сайте Кремля обращении президента России.

Напомним, всего месяц назад Владимир Путин тепло поздравил с 85-летием композитора Эдуарда Артемьева — народного артиста России, четырехкратного лауреата Государственной премии РФ и Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых.

Отметив, что композитор «блестяще реализовал своё щедрое дарование в разных музыкальных жанрах», Путин подчеркнул, что особой любовью пользуются мелодии Артемьева, «которые украшают многие популярные кинофильмы».

Композитор Эдуард Артемьев скончался 29 декабря на 86-м году жизни.