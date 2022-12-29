Тбилиси, 29 декабря, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В медицинском центре «Вивамед» в Тбилиси, где с мая находится осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, провели у него ряд токсикологических обследований, которые не подтвердили сообщения об отравлении политика. Об этом 29 декабря сообщила врач данной клиники Тамара Абашидзе.

European People’s Party Михаил Саакашвили

В Тбилисском городском суде проходило второе заседание по рассмотрению ходатайства об освобождении экс-президента по состоянию здоровья.

«Проведённые нами исследования не дали нам никаких положительных показателей. У нас нет лабораторных данных, подтверждающих интоксикацию», — заявила Абашидзе.

Она отметила, что медики проделали большую работу при исследовании состояния здоровья Саакашвили. Также врач сообщила, что у него есть отрицательная динамика неврологических симптомов.

Стоит отметить, что в ноябре адвокаты Саакашвили заявили о его отравлении тяжёлыми металлами и пригласили иностранных врачей для обследования. В декабре юристы сообщили, что нанятые медики подтвердили подозрения в заключении. В Пенитенциарной службе Грузии изучили заключение и отметили, что там нет данных о превышении нормы каких-либо веществ в организме политика.