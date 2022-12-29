Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в складском здании на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга, начавшийся 29 декабря в 16:41 мск.

Владислав Краев ИА REGNUM Пожар в складском здании в Петербурге 29 декабря 2022 г.

Напомним, огонь охватил 150 кв. метров на территории бизнес-центра «Берег» в доме 17, корп. 4, в отдельно стоящем здании складского типа. По данным СМИ, пожар возник там, где находились помещения автосервиса или производства тёплых полов.

В 17:48 мск пожару был присвоен повышенный номер № 1 БИС. В 20:45 мск усилиями 30 пожарных произошла локализация пожара, номер пожара был снижен до первого. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» организовало забор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Результаты анализа проб пока неизвестны.