Грозный, 29 декабря, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал другие регионы России разрешать мусульманам носить хиджабы и молиться. С этой просьбой он обратился, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, состоявшейся 29 декабря в Грозном. Вопрос касался темы запрета хиджаба в образовательных учреждениях в некоторых субъектах РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Девушка в хиджабе

«Все эти вопросы мы оперативно решаем во всех регионах. Мы не просим многое. Те, кто с этим не соглашаются, — они тоже же нацисты и сатанисты. Те, кто этого не разрешают — им нужно хорошо подумать», — посоветовал чеченский лидер.

Кадыров призвал посмотреть, как устроена жизнь в Чечне, и взять с неё пример. По его словам, в республике «нет конфликтов на национальной почве».

«Мы не говорим христианам надевать хиджаб. Они должны одеваться как хотят, как требуют их традиции. Надо дать возможность мусульманам исповедовать свою веру, тогда он будет отстаивать свой город, регион и страну. Посмотрите, как мы живем и берите с нас пример», — сказал политик.

Напомним, 29 декабря в студии ГТРК «Грозный» проводилась традиционная пресс-конференция Рамзана Кадырова и прямая линия с жителями Чечни.