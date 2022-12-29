Киев, 29 декабря, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Киев готов участвовать в расследовании падения обломков ракеты на территории Белоруссии. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба минобороны Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine С-300 ВСУ

Киевский режим отреагировал на обвинение Минска, выразившего протест украинской стороне, в связи с тем что ракета комплекса С-300 залетела в воздушное пространство Белоруссии.

«Украинская сторона… готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошёл 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ», — говорится в сообщении.

Киев также предлагает пригласить для расследования иностранных экспертов, которые никаким образом не поддерживают Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря средства ПВО Белоруссии сбили управляемую ракету украинских боевиков. Обломки упали на сельскохозяйственное поле, в 66 метрах от дома деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.