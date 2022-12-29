Париж, 29 декабря, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Для противодействия крылатым ракетам и беспилотникам Франция может поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Mistral. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В своем аккаунте в Twitter министр написал, что Франция «изучила потребности украинской армии для продолжения помощи в 2023 году».

Напомним, Лекорню 28 декабря впервые посетил Украину. После встречи с Зеленским он рассказал газете Le Figaro о создании специального фонда, объем которого составит 200 млн евро, который будет расходоваться на покупку вооружения у французских производителей.

Напомним, ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL заявил об изучении вопроса о поставках киевскому режиму франко-итальянских систем ПВО Mamba.