Москва, 29 декабря, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий ответственность пожарных за нанесение материального ущерба, причинение вреда здоровью или гибель людей при тушении пожаров. Текст документа был обнародован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Николай Хижняк ИА REGNUM Работа пожарных

В документе вводятся понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость». Законом допускается риск личного состава для спасения жизней людей, если он оправдан.

Кроме того, с пожарных снимается ответственность за причинение материального ущерба, а также за принесение вреда здоровью и гибель спасаемых людей или других участников тушения пожара, если не было превышения пределов крайней необходимости.

Закон распространяется на личный состав пожарной охраны, сотрудников противопожарной службы, членов добровольной пожарной охраны и участников тушения лесных пожаров.