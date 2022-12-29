Грозный, 29 декабря, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналиста, станет ли он преемником Владимира Путина на посту президента России. По словам чеченского лидера, он, как и любой гражданин страны, имеет на это право, но делать этого не будет. Об этом он рассказал 29 декабря в ходе пресс-конференции.

Администрация президента России Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Я гражданин России, имею право баллотироваться. Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно!» — заявил Кадыров.

Однако он подчеркнул, что не будет баллотироваться в президенты РФ, тем более после такого мудрого политика, как Путин. По словам Кадырова, задача всех — сплотиться вокруг президента.

«Я никогда не буду этого делать», — заявил чеченский лидер, пояснив, что после того, как государством «управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный», «руководить страной практически невозможно».

Кадыров пожелал Владимиру Путину ещё долго управлять Россией и пообещал во всём ему помогать.