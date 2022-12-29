В Курской области под миномётный обстрел ВСУ попали два населённых пункта
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах ВСУ села Гуево и посёлка Тёткино
Курск, 29 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Боевики ВСУ 29 декабря обстреляли из миномётов село Гуево Суджанского района и посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
Иван Шилов ИА REGNUM
Выстрел из миномета
«В Тёткино, по предварительным данным, нанесён ущерб шести домовладениям. Один из домов серьёзно разрушен — он пострадал от прямого попадания», — написал Старовойт.
Он добавил, что в Тёткино также были повреждены газопровод и линия электропередачи. Часть посёлка осталась без электроснабжения. Соответствующие службы начали работы по восстановлению.
По данным Старовойта, жертв и пострадавших нет. В Гуево повреждений не было.