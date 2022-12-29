Грозный, 29 декабря, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял извинения от папы Римского Франциска за его слова о чеченцах и бурятах. Однако он посоветовал всем, кто впредь будет делать какие-то заявления о чеченцах, быть аккуратнее. Такие деятели, когда что-то высказывают, они ведь говорят от лица всей своей паствы, заметил руководитель республики в ходе пресс-конференции, которая проходит 29 декабря в Грозном, отвечая на вопрос журналиста.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Если такой человек, как папа Римский, что-то говорит, он говорит от лица людей, которые придерживаются данной религии. Нам приятно. Мы принимаем извинения. И просим всех впредь быть аккуратнее с подобными заявлениями, особенно касающимися чеченцев», — сказал он.

Напомним, глава римско-католической церкви папа Римский Франциск заметил в интервью одному из американских изданий, что в ходе СВО российские военные проявляют излишнюю жестокость. Особенно этим якобы отличаются чеченцы и буряты. Позже Ватикан извинился за слова понтифика.