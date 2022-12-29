Москва, 29 декабря, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную систему России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий.

Обеспечивается соответствие прав обучающихся.

Законопроектом деятельность в образовательных организациях и научных учреждениях приводится в соответствие с расположенными в России.

Устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации и приема на обучение.

Так, согласно документу, прием на обучение в вузы, расположенные на территориях четырех новых регионов России, будет происходить в рамках контрольных цифр приема на обучение, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам бакалавриата, программам специалитета в 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 учебных годах по результатам вступительных испытаний, проводящихся в школах самостоятельно или единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору поступающих. А по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки — по результатам вступительных испытаний, которые проведут организации, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно.

Также в законопроекте идет речь о признании образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в этих регионах до дня их принятия в Российскую Федерацию, а также на Украине.

Определяется соответствие должностей педагогических и научно-педагогических работников.

Кроме того, речь идет о ежемесячной денежной выплате гражданам Российской Федерации, которые постоянно проживали на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и являвшимся членами национальных академий наук Украины.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действующие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на день принятия их в Российскую Федерацию, будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, но не позднее 1 января 2025 года.

Кроме того, организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях четырех регионов, также получают временное свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности. Это временное свидетельство будет действовать до получения постоянной аккредитации, но не позднее, чем до 1 января 2026 года, следует из документа.

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, действующие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на день принятия их в Российскую Федерацию, будут действовать до предоставления временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, но не позднее 1 января 2025 года.

Читайте также: Госдума продолжит правовую интеграцию новых территорий в состав России