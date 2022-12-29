Москва, 29 декабря, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, предусматривающий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Текст документа был обнародован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирск

«Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются правительством…» — говорится в документе.

Новое положение предусматривает, что облик строящихся и ремонтируемых капитальных строений в городах необходимо согласовывать с органами местной власти. Эти меры не распространяются на тюрьмы, объекты обороны и безопасности.

Под действие закона также не попадают города федерального значения. Он вступает в силу с 1 марта 2023 года.