В России введут единый порядок согласования архитектурного облика городов
Путин подписал закон о внесении в Градостроительный кодекс порядка согласования облика городов
Москва, 29 декабря, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, предусматривающий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Текст документа был обнародован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются правительством…» — говорится в документе.
Новое положение предусматривает, что облик строящихся и ремонтируемых капитальных строений в городах необходимо согласовывать с органами местной власти. Эти меры не распространяются на тюрьмы, объекты обороны и безопасности.
Под действие закона также не попадают города федерального значения. Он вступает в силу с 1 марта 2023 года.