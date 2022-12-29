Междуреченск, Кемеровская область, 29 декабря, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который напал на двух девушек в кафе в Междуреченске, сообщает СК РФ в телеграм-канале.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и в течение полутора часов задержали подозреваемого. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

По сообщении СК РФ, задержан житель города Междуреченска, который напал с холодным оружием на двух женщин. Отмечается, что 35-летний подозреваемый ранее уже был судим.

Инцидент произошел 29 декабря. Мужчина напал на 27-летнюю и 32-летнюю девушек в кафе после чего скрылся. Девушки госпитализированы.