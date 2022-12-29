Донецк, 29 декабря, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую из реактивных систем залпового огня. Об этом 29 декабря сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины.

ДНР в СЦКК Последствия обстрела ДНР 29.12.2022 г.

По информации СЦКК, киевские военнослужащие в 16:00, 16:16, 17:00, 17:28 выпустили суммарно 27 снарядов калибра 155 мм по Киевскому, Петровскому и Кировскому районам города Донецка, в 16:05 — 5 снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 19:20 — 6 снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщали об одной мирной пострадавшей, получившей ранения в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ.