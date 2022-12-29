Вашингтон, 29 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Американские власти продолжат взаимодействовать с Китаем. Об этом 29 декабря сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

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«Соединённые Штаты продолжат сохранять открытыми каналы коммуникаций с КНР», ― подчеркнула она.

Шерман добавила, что в 2023 году в качестве основы для этого будут использоваться «продуктивные консультации», которые президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели на Бали.

Напомним, переговоры президента США Джозефа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на Бали 14 ноября в преддверии саммита G20. Глава Белого дома тогда заявил, что Соединённые Штаты и Китай должны показать миру их способность преодолевать разногласия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США должны уважать основные интересы Пекина. Это важно, если Вашингтон действительно намерен сотрудничать в конструктивном ключе, подчеркнул он.