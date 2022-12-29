Москва, 29 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В правительстве России скоро подготовят порядок исполнения указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен для российской нефти. Об этом 29 декабря сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Готовим сейчас порядок реализации указа президента, он выйдет в ближайшие дни, соответственно, уже сразу после праздников», — сказал он.

По словам Новака, это будет механизм контроля над реализацией президентского указа.

Напомним, 27 декабря Путин подписал указ о запрете поставлять нефть и нефтепродукты иностранным компаниям, если в контрактах предусмотрен механизм ограничения цен. В отношении экспорта нефти нововведение вступит в силу 1 февраля 2023 года. Дату для нефтепродуктов определит российское правительство.