Москва, 29 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близком композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в четверг, 29 декабря, в московской больнице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Внимательный педагог, он не только учил своих воспитанников музыке, но и был для них примером беззаветной преданности своему делу, образцов тонкого вкуса и мастерства», — говорится в Telegram-канале Мишустина.

«Эдуарда Николаевича Артемьева нет с нами, но остались его произведения, неповторимая музыка и добрая память о нем», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее сын Эдуарда Артемьева Артемий сообщил о смерти отца через несколько дней после переведения в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.