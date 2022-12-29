Кишинёв опроверг слухи о летящей в сторону Молдавии ракете
В воздушное пространство Молдавии не залетала ракета с Украины — Кишинёв
Кишинёв, 29 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Сообщения о том, что российская ракета якобы вошла через Украину в воздушное пространство Молдавии, не соответствуют действительности. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба молдавского минобороны.
В ведомстве отреагировали на сообщения ряда украинских телеграм-каналов, сообщавшим о ракете.
«Системы воздушного наблюдения Национальной армии [Молдавии] не зафиксировали незаконных полётов в воздушном пространстве республики», — говорится в сообщении.
В минобороны РФ призвали молдавские СМИ не распространять информацию от неофициальных источников.
Напомним, в ноябре в Молдавии зафиксировали падение и детонацию ракеты возле границы с Украиной у села Наславча. Кишинёв обвинил в этом Россию, но общественности не предоставили никаких данных с места происшествия.