Кишинёв, 29 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Сообщения о том, что российская ракета якобы вошла через Украину в воздушное пространство Молдавии, не соответствуют действительности. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба молдавского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В ведомстве отреагировали на сообщения ряда украинских телеграм-каналов, сообщавшим о ракете.

«Системы воздушного наблюдения Национальной армии [Молдавии] не зафиксировали незаконных полётов в воздушном пространстве республики», — говорится в сообщении.

В минобороны РФ призвали молдавские СМИ не распространять информацию от неофициальных источников.

Напомним, в ноябре в Молдавии зафиксировали падение и детонацию ракеты возле границы с Украиной у села Наславча. Кишинёв обвинил в этом Россию, но общественности не предоставили никаких данных с места происшествия.