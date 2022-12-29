Берлин, 29 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Уильянов выразил мнение, что Германия недооценивает риски в случае неудачной серии переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Сурен Михаил Ульянов

«Министерство иностранных дел Германии заявило, что Берлин не видит причин для возобновления переговоров по ядерной сделке. Очевидно, Германия недооценивает важность ядерного нераспространения, а также риск серьезной и даже неконтролируемой эскалации, если переговоры по СВПД останутся безрезультатными», — написал Ульянов в социальной сети Twitter 29 декабря.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об отсутствие альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана.