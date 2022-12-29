Пленный ВСУ обратился к украинским солдатам: «Сидите дома»
Пленный солдат ВСУ сказал украинским военным: «Сидите дома»
Москва, 29 декабря, 2022, 19:41 — ИА Регнум. ВСУ бросили личный состав «умирать на мясо». Об этом рассказал в распространенном Минобороны России видео украинский военнопленный Александр Вовк.
Пленный рассказал, что у его подразделения не было патронов, воды и еды.
«Связи не было, поддержки не было никакой. Нас бросили, за нами никто не приехал», — рассказал украинский военнослужащий.
Солдат ВСУ также отметил низкий моральный и профессиональный уровень своих командиров.
«Ребята, не идите сюда. Нечего тут делать. Сидите дома», — обратился Александр Вовк к своим соотечественникам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видео с пленным украинским военным, который сказал, что солдаты вооруженных сил Украины чувствуют себя бомжами в окопах.