Москва, 29 декабря, 2022, 19:41 — ИА Регнум. ВСУ бросили личный состав «умирать на мясо». Об этом рассказал в распространенном Минобороны России видео украинский военнопленный Александр Вовк.

Министерство обороны России Пленный солдат ВСУ

Пленный рассказал, что у его подразделения не было патронов, воды и еды.

«Связи не было, поддержки не было никакой. Нас бросили, за нами никто не приехал», — рассказал украинский военнослужащий.

Солдат ВСУ также отметил низкий моральный и профессиональный уровень своих командиров.

«Ребята, не идите сюда. Нечего тут делать. Сидите дома», — обратился Александр Вовк к своим соотечественникам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видео с пленным украинским военным, который сказал, что солдаты вооруженных сил Украины чувствуют себя бомжами в окопах.