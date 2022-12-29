В самолёте Москва — Калининград загорелось зарядное устройство
Летевших из Москвы в Калининград пассажиров пришлось эвакуировать
Москва, 29 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта, следовавшего до Калининграда, не смогли вовремя вылететь из Москвы. Их пришлось эвакуировать с борта лайнера. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Инцидент произошёл на рейсе U6 167 в аэропорту «Домодедово».
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«Во время руления у одного из пассажиров произошёл тепловой разгон устройства Powerbank. Случилось возгорание», ― пояснили в пресс-службе компании.
Отмечается, что экипаж самолёта отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считаные секунды.
«Пассажиры эвакуированы. Пострадавших нет. Проводится расследование инцидента», ― добавили в авиакомпании.
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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Турции пришлось эвакуировать пассажиров самолёта авиакомпании «Турецкие авиалинии». При посадке у лайнера из-за перегрева лопнуло колесо. Всего на борту находилось 105 человек.
Самолёт выполнял рейс по маршруту Стамбул — Хатай. Прибывшие пожарные провели работу по охлаждению шасси. Пассажиры и экипаж были безопасным способом эвакуированы. Обошлось без пострадавших.