Грозный, 29 декабря, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Лидера преступного киевского режима Владимира Зеленского надо судить, и делать это лучше в Грозном. Тут точно будет соблюдена справедливость. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции 29 декабря, которая проходит в эти минуты в прямом эфире ЧГТРК «Грозный».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Зеленского лучше судить в Грозном, в Киеве не будет справедливости. А справедливость должна восторжествовать. Мы вытащим его из того места, где он находится, и покажем ему, где он должен быть. Побыстрее закончим с этой нечистью», — заявил чеченский лидер.

Комментируя ход проведения спецоперации на Украине, Кадыров также заявил о подготовке ко второму этапу. По словам чеченского лидера, возмездие будет продолжено.