Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Пожар в складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга охватил 150 кв. метров площади, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. За полчаса площадь пожара возросла на 70 кв. метров.

Владислав Краев ИА REGNUM Пожар на пр. Непокорённых в Петербурге.

Напомним, около 16:40 на проспекте Непокоренных, дом 17, корпус 4, загорелся склад на территории бизнес-центра «Берег». В 17:48 пожару присвоили дополнительный номер № 1 БИС.

Сведений о пострадавших на данный момент нет. С огнем борются 30 пожарных при помощи шести единиц техники.