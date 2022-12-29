Le Figaro: поставленные Киеву французские установки Caesar требуют ремонта
Le Figaro: поставленные на Украину французские установки Caesar требуют ремонта
Париж, 29 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Поставленные Францией на Украину самоходные артиллерийские установки Caesar имеют серьёзные повреждения и требуют ремонта, сообщает французское издание Le Figaro.
Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
Журналисты издания сообщают, что о состоянии французской техники на Украине стало известно после визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство планирует в начале 2023 года поставить Киеву новую партию оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция изучает возможность поставок киевскому режиму франко-итальянских систем ПВО Mamba.
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