Париж, 29 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Поставленные Францией на Украину самоходные артиллерийские установки Caesar имеют серьёзные повреждения и требуют ремонта, сообщает французское издание Le Figaro.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

Журналисты издания сообщают, что о состоянии французской техники на Украине стало известно после визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство планирует в начале 2023 года поставить Киеву новую партию оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция изучает возможность поставок киевскому режиму франко-итальянских систем ПВО Mamba.

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