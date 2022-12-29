Париж, 29 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Французский политик и бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо 29 декабря в своем Twitter-аккаунте критично высказался о поддержке киевского режима со стороны Запада и США.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«2022 станет годом, когда было модно безоговорочно поддерживать режим, который воспевает нацистов и является одним из самых коррумпированных в Европе», — заявил политик.

Филиппо отметил, что, говоря об Украине, он имеет в виду именно киевский режим при президенте Владимире Зеленском, ставшим шестым президентом страны Украины в мае 2019 года.

Ранее издание Politico сообщало об отказе президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS.