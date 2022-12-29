Минск, 29 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Белорусские следователи собирают сведения в рамках расследования падения в Белоруссии ракеты, выпущенной с территории Украины. Об этом 29 декабря сообщил официальный представитель белорусского следственного комитета Сергей Кабакович.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine С-300 ВСУ

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«В настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия», ― пояснил представитель ведомства в комментарии в телеграм-канале.

Он добавил, что собранные обломки будут направлены для проведения ряда экспертных исследований. По словам Кабаковича, предварительно установлено, что они принадлежат зенитной управляемой ракете С-300.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские войска противовоздушной обороны сбили управляемую ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 украинских боевиков. Обломки цели были найдены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

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Место падения снаряда оцеплено, на месте работают сапёры. Ситуация находится на контроле президента Белоруссии Александра Лукашенко. В связи с произошедшим белорусское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в Белоруссии Игоря Кизиму.